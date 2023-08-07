Умер режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» Уильям Фридкин

Фото: www.globallookpress.com / Maria Laura Antonelli

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За свою карьеру он снял более 36 кинолент, став обладателем «Оскара».

Режиссер картин «Французский связной» и «Изгоняющий дьявола» Уильям Фридкин скончался в возрасте 87 лет, сообщает издание Variety.

В январе 2023 года стартовал съемочный процесс нового, а теперь и последнего проекта Фридкина — экранизации романа Германа Воука «Восстание на Кейне». По последним данным, его премьера с Кифером Сазерлендом в главной роли состоится на Венецианском кинофестивале.

Фридкин родился в 1935 году в США. Среди его наиболее известных работ — картина «Французский связной» (1971), которая принесла ему «Оскар» за лучшую режиссуру, а также картина «Изгоняющий дьявола» (1973). Она стала первым хоррором, номинированным на премию «Оскар» за лучший фильм.

За свою долгую и продуктивную карьеру Фридкин снял более 36 кинолент. Помимо «Оскара» она также получил два «Золотых глобуса».

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