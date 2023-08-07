Возбуждено дело о гибели мужчины при взрыве газового баллона в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Читайте нас в: Дзен Новости

На месте произошедшего работают следователи и криминалисты.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате взрыва газового баллона, сообщает пресс-служба столичного СК РФ.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На месте трагедии работают следователи и криминалисты столичного СК, они устанавливают все детали произошедшего.

Москвичку убило молнией «на тропе здоровья» в Свердловской области

Все произошло на базе сбора металлолома в Ильменском проезде столицы. Пострадали два человека, один из которых позднее скончался от полученных травм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, предположительно, баллон взорвался из-за перегрева.