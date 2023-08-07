Возбуждено дело о гибели мужчины при взрыве газового баллона в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
На месте произошедшего работают следователи и криминалисты.
В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате взрыва газового баллона, сообщает пресс-служба столичного СК РФ.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
На месте трагедии работают следователи и криминалисты столичного СК, они устанавливают все детали произошедшего.
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Все произошло на базе сбора металлолома в Ильменском проезде столицы. Пострадали два человека, один из которых позднее скончался от полученных травм.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, предположительно, баллон взорвался из-за перегрева.
Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве / skmoscowgsu
Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве / skmoscowgsu
Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве / skmoscowgsu