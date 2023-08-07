Москвичку убило молнией «на тропе здоровья» в Свердловской области

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dominik Kindermann

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В тот роковой день она решила прогуляться со своей сестрой.

Женщина погибла в результате удара молнии в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Все произошло недалеко от города Лесной, когда 30-летняя жительница Москвы со своей сестрой решила прогуляться по «тропе здоровья». Но прогулку омрачила погода — внезапно начался сильный ливень с грозой.

«Женщины спрятались под деревом. <…> От удара молнии сестра погибшей тоже потеряла сознание и упала, но осталась жива, даже госпитализация ей не потребовалась», — уточняется в сообщении.

По данному факту следователи проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четвероклассника экстренно доставили в больницу Иркутской области из-за ожогов, которые он получил в результате удара молнии, попавшей в баню.