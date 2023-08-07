Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Девушке вручили главный приз — путевку на Мальту.

На Всероссийском конкурсе красоты среди замужних женщин победу одержала 32-летняя жительница Геленджика Жанна Специальная, сообщает ТАСС. Девушка получила титул «Миссис Россия — 2023». Финальное шоу конкурса состоялось в Москве.

Помимо статуэтки ей также подарили поездку на Мальту. По словам победительницы, принять участие в конкурсе она решила, чтобы «красиво выйти из декретного отпуска», а также преобразиться.

«Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России», — рассказала девушка.

Также на конкурсе был разыгран титул «Миссис Россия Globe — 2023». Он достался 38-летней Анне Груниной из Москвы. В следующем году мама двоих детей сможет представлять Россию на конкурсе красоты, который пройдет в Китае.

Всего до финала смогли дойти 33 участницы. Самой старшей из них было 56 лет.

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