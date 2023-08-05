«Сросся он не очень красиво, кривоватенько»: почему Арзамасова сделала пластику

Фото: www.globallookpress.com /Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Поклонники поддержали артистку, но есть некоторые нюансы.

Российская актриса Елизавета Арзамасова сделала неожиданное признание. Артистка, которая всегда отличилась особенной внешностью, сделала пластическую операцию на лице. Она изменила нос.

Издание utro.ru обращает внимание, что несмотря на то, что внешность артистки трудно назвать идеальной и подходящей под стандарты современной красоты, у звезды была изюминка.

Решение о ринопластике Арзамасова объяснила несколькими травмами.

«Еще на ледовом проекте я сломала нос. <…> Сросся он не очень красиво, кривоватенко», — призналась девушка.

По словам актрисы, положение дел усугубилось после того, как на одном из спектаклей партнер по сцене открыл ей дверь «прямо в нос». Это стало последней каплей того, чтобы звезда «Папиных дочек» легла на операционный стол.

Многие пользователи поддержали такой выбор звезды и написали слова поддержки под постом в блоге.

«Ты классная с любым носиком»;

«Я и не заметила! Хороший доктор! Нос очень к лицу»;

«Красивая до и после», — написали поклонники звезды.

Однако бытует мнение, что артистка лукавит и на самом деле исправить нос ее сподвигло стремление быть ближе к стандартам женской красоты. Это частая практика, когда публичные личности из-за смущений и желания оправдать себя, придумывают разные небылицы. Например, говорят, что их подтолкнули медицинские показания, травмы или же сломанная перегородка, которая затрудняла дыхание.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Арзамасова не готовилась к материнству.