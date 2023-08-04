Оставляли без присмотра: решена судьба родителей девочек, потерявшихся в Кузбассе

Родители девочек, заблудившихся весной в лесу в Кузбассе, пойдут под суд

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger

Читайте нас в: Дзен Новости

Сестрички двух и четырех лет пропали с детской площадки еще весной в Кузбассе. Почему старшие допустили этого?

Над родителями двух девочек, которые потерялись в мае в Яшкинском районе, пройдет судебное разбирательство. Об этом сообщили в Кемеровской области, пишет пресс-служба СУ СК по региону.

Сестрички двух и четырех лет пропали с детской площадки 18 мая в поселке Ленинский. В поисках девочек участвовали около 200 человек. Малышек нашли живыми спустя два дня в четырех километрах от места пропажи, где они жили.

В отношении 32-летней матери и 35-летнего отца возбуждено дело по статьям об оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.

«Не выходили за ограду дома»: где пропавшие сестры из Кемерово провели всю ночь

По словам следствия, горе-родители систематически злоупотребляли спиртными напитками в присутствии несовершеннолетних. Кроме того, дом, в котором проживают малышки находится в антисанитарных условиях. Мужчина и женщина не обеспечивали девочек полноценным питанием.

«Оставляли их на длительный срок без присмотра», — отмечается в сообщении СУ СК.

Когда девочки потерялись, родственники даже не заметили пропажи, поскольку были не в трезвом состоянии. Сообщается, что отец и мать признали свою вину. Дети сейчас находятся под опекой близких родственников.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем житель Тывы убивал новорожденного сына на глазах матери.