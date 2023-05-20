«Не выходили за ограду дома»: где пропавшие сестры из Кемерово провели всю ночь

Фото, видео: Пресс-служба СК РФ; 5-tv.ru

Несмотря на то, что поиски кемеровских сестер завершены успешно, у следствия еще остается много вопросов.

Пропавших в поселке Ленинский Яшкинского района в Кемеровской области двух маленьких девочек-сестер нашли живыми. Их обнаружили в лесу неподалеку от дома, сообщает СК РФ.

К поиску детей были подключены порядка 200 человек: полицейские, следователи, спасатели МЧС, представители администрации и добровольцы из пяти российских регионов. Всего было осмотрено 298 километра.

Прежде сообщалось, что девочки ушли с детской площадки и не вернулись домой.

Двухлетнюю и четырехлетнюю девочек нашли посередине поля, они замерзли и просили воды. Когда у них спросили, где они ночевали, сестрички ответили, что в комнате. Но в какой — неизвестно. Остается только догадываться, что это: детское воображение или страшное обстоятельство.

«Нашли в районе четырех километров от поселка Ленинский, где проживают девочки. Подъехали к их дому и от него начали район поиска. Мы включили детскую логику и думали, куда они пошли. <…> В одном месте увидели детскую джинсовку и начали объезжать на квадроцикле. В поле увидели детей. В метрах 150 от находки», — рассказал нашедший девочек.

По мнению мужчины, младшая девочка была измождена, а старшая была в нормальном состоянии.

«Сильно хотели пить. Выпили почти один литр воды. Девочки рассказали, что «искали маму, дорогу и дом“», — добавил он.

По словам тети сестер Татьяны Дубских, девочки обычно не гуляли за территорией частного дома.

«Они не гуляют вообще одни. Маленькие, по крайне мере, никогда не выходили за ограду дома. Никогда. Они всегда были в доме, либо за оградой. Старшие гуляли по деревне, а маленькие никуда не уходили», — рассказала родственница.

Как стало известно 5-tv.ru, девочки воспитываются в многодетной семье. При этом родители нигде не работают и периодически злоупотребляют спиртным. Всего в семье — шесть человек детей, сообщает представитель Следственного комитета.

По кадрам из дома заметно, что семья живет бедно. В доме царит хаос и грязь, детские вещи и игрушки разбросаны на полу.

«Безусловно, должно быть оценено психологическое состояние детей, да и вообще всей семьи. <…> Безусловно, вся эта ситуация должна быть оценена и психологами, и органами опеки, и полицией. Но должна быть оценка психологического статуса детей: что они пережили, как они эти сутки перенесли. Может быть, они это восприняли, как игру, а может быть, это была травма, где они переживали, что их съедят дикие звери», — прокомментировал ситуацию психолог, психотерапевт Евгений Фомин.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают и отрабатывают круг общения семьи и выясняют причины произошедшего.

Ранее 5-tv. ru писал, как двух маленьких сестер из Кемеровской области нашли в лесу.