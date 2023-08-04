Разведчики и страсть: почему в Северной Корее полюбили советские картины

Специалист по КНДР Жебин: в Северной Корее популярны два советских кинофильма

Фото: © РИА Новости / А. Гольцин

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В стране даже снимают собственные ремейки лент СССР.

Жители Северной Кореи любят старые советские картины. Об этом в разговоре с MK рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

По словам эксперта, в КНДР по сей день не теряет популярности телесериал «Семнадцать мгновений весны». Жители страны очень хотели, чтобы в Пхеньян приехал исполнитель главной роли Вячеслав Тихонов.

«Фильм настолько полюбился северокорейцам, что они сняли свою картину „Неизвестные герои“. Там уже действовал их разведчик во время Корейской войны», — отметил Жебин.

Также большой популярностью в стране пользуется фильм «Ирония судьбы, или С легким паром». Этот фильм в КНДР показывают в канун Нового года.

Эксперт отметил, что на улицах столицы можно встретить киоски, где продают диски с фильмами. Среди них очень много не только советских, но и российских картин.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что советский фильм «А зори здесь тихие» стал культовым в Китае. Ленту даже превратили в 20-серийный проект.