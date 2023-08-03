Эксперты выяснили, сколько денег Барби и Кен могли бы отдать за полис ДМС

Фото: www.globallookpress.com / Warner Bros

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Персонажам Марго Робби и Райана Гослинга порой приходится несладко.

Барби и Кен — культовые куклы и, по совместительству, герои одной из долгожданных киноновинок. Персонажи фильма живут в Барбиленде, но что было, если бы они перебрались в Москву? В таком случае им точно понадобился полис ДМС (Добровольная медицинская страховка).

Специалисты из медицинской компании сообщили изданию NEWS.ru, что страховка для Барби обошлась бы в 10-12 тысяч рублей. Возможным риском для здоровья у героини Марго Робби — это слабость к сладкому и вероятность сахарного диабета, а также экзистенциальный кризис и повышенная тревожность.

А вот Кену пришлось бы отдать побольше денег за страховку. Эксперты считают, что персонажу Райана Гослинга (прим. ред. — буквально я) нужно платить 42 тысячи в год за страховку. Для Кена факторами риска являлись увлечение пивом и экстремальными видами спорта.

Эксперты отметили, что полис ДМС для Барби должен предоставлять психологическую поддержку в рабочие часы. Для Кена необходимо добавить услуги скорой медицинской помощи и экстренного стационара.

Конечно, возможно значительное снижение стоимости страховки, если бы предполагаемый Кен устроился на работу и воспользовался корпоративным ДМС. Возможно, ему бы подошла профессия водителя.

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