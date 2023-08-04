Раскрыты обстоятельства смерти композитора Валерия Разумовского

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Мужчина скончался на 56-м году жизни.

В столице скончался знаменитый композитор Валерий Разумовский. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru близкий друг знаменитости, певец Игорь Наджиев, раскрыл подробности смерти.

Как сообщается, мужчина умер во сне. Разумовский вернулся домой, лег спать, а на утро его тело обнаружила девушка. Отмечается, что причиной смерти могли стать проблемы. Однако официального заявления от врачей пока не было.

«Ну как сейчас умирают мужчины, вы сами знаете. <…> Сейчас это все установится, когда будет вскрытие. Он спал. Пришел домой, лег спать, а утром девушка обнаружила его мертвым», — заявил Наджиев.

Друг Валерия Разумовского рассказал про сложности с похоронами композитора

Ранее 5-tv.ru сообщал, что композитор Валерий Разумовский скончался на 56-м году жизни. Он известен по работе над саундтреками к сериалам «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой». В его студии записывали песни Николай Басков, Пьер Нарцисс, Иосиф Кобзон и другие знаменитости.