Друг Валерия Разумовского рассказал про сложности с похоронами композитора
Певец Наджиев: композитора Разумовского не могут похоронить из-за родственников
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Почему композитора не могут проводить в последний путь? И причем тут его семья?
Недавно, 31 июля, скончался российский композитор Валерий Разумовский. Он был автором хитов звезд эстрады. Хороший друг музыканта и певец Игорь Наджиев рассказал эксклюзивно сайту 5-tv.ru про похороны композитора. Оказалось, что с этим вопросом возникли некоторые трудности. Дело кроется в родных Разумовского.
«Естественно, об этом будет известно, но позже, потому что это сейчас решается. Родители живут в Латвии, брат в Германии родной и он из Германии должен приехать к родителям», — рассказал певец.
Наджиев также отметил, что когда родные композитора встретятся, то проведут семейный совет. Там они уже определят время и место прощальной церемонии в Москве, чтобы друзья и поклонники творчества музыканта смогли прийти и проводить умершего в последний путь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве умер автор хитов звезд российской эстрады Валерий Разумовский.