Сроки названы: Великобритания готовится выслать 100 тысяч украинских беженцев

Фото: www.globallookpress.com / Michael Matthey

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Скорее всего, ситуация завершится тем, что украинцев вежливо «попросят» из Великобритании, прикрывшись законами.

Около 100 тысяч украинских беженцев, проживающих в Великобритании, будут вынуждены покинуть страну по истечении срока виз в 2025 году, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на заявление члена парламента и экс-министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда.

Подобное сообщение вызвало раскол в британском парламенте: часть его членов хотят сохранить лицо и продлить поддержку людей, которым они обеспечивают помощь, а другие реалистично понимают, что содержание сотни тысяч «голодных ртов» бьют по экономике страны.

Конфликт между цыганами и украинцами в Чехии вышел на новый уровень

Благотворительные организации пытаются пролоббировать свою позицию: их представители утверждают, что украинские беженцы «начали восстанавливать здесь свою жизнь», находить работу и даже отправили детей в школу. Но пока что юридически беженцев никто защищать не собирается.

Всего в Великобританию въехало более 182 100 украинцев. Но поскольку большинство прибыли в первые шесть месяцев 2022-го, к сентябрю 2025 года будет депортировано около 100 000 человек. Временная виза беженцам была выдана на три года. И никто не планирует делать мигрантам какие-либо уступки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские беженцы массово уезжают из Чехии домой.