Конфликт между цыганами и украинцами в Чехии вышел на новый уровень

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Теперь в напряженной ситуации в Чехии замешаны дети. Кто прав, а кто виноват?

Недавно в Чехии разгорелся крупный конфликт между цыганами и украинцами. А 11 июля вечером в городе Пржерове 100 ромов вышли к местному отделению полиции. Они требовали, чтобы правоохранители приняли заявление от цыганской женщины. Она утверждает, что якобы ее маленькой дочке ножом угрожали двое украинских детей. Другие цыганские отпрыски увидели это и толпой подошли к агрессорам. В конфликте участвовали десять детей из ромской общины и двое украинских ребят. Никто из них не пострадал. Об этом сообщило издание EADaily.

Сразу после происшествия мать девочки обратилась в полицию. Она хотела подать заявление об уголовном преступлении. Женщина утверждает, что сотрудница правоохранительных органов отказалась зафиксировать обращение, преуменьшила значение ситуации, вела себя непрофессионально и выдала ей лишь копию протокола о даче показаний. После этого цыганская община решила действовать решительно. Толпа собралась около полицейского участка, чтобы правоохранители не спустили это дело на тормозах. Но у цыган не было никаких доказательств произошедшего.

Утром пресс-служба чешской полиции опубликовала сообщение. Они пообещали информировать людей о ходе дела. Но они подчеркнули, что на данный момент собранных сведений очень мало. Поэтому с уверенностью заявить о том, что этот инцидент вообще произошел нельзя.

«Мы занимаемся этим делом с самого начала и еще во время приема заявительницы проинформировали ее о наших дальнейших действиях. Сотрудники полиции интенсивно работают над делом, однако подтвердить, что инцидент действительно имел место, пока не представляется возможным», — написали в сообщении правоохранители.

Полицейские призвали не создавать теорий заговора. Они попросили цыган дать им время на выяснение обстоятельств инцидента и по возможности оказать содействие.

Позже стороны договорились о том, что полиция будет спокойно вести расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чехии разгорается цыгано-украинский конфликт после поножовщины на фестивале.