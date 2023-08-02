Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Людей просят оставаться в домах и укрытиях.

Воздушную тревогу объявили сразу во всех областях Украины. Людей просят оставаться в домах и укрытиях. Таковы данные официального ресурса по оповещению населения страны.

Рано утром сирены сработали в Киеве. Предупреждение об опасности с воздуха в течение четырех минут распространилось на всю территорию страны.

Ночью в регионах Незалежной также действовал режим воздушной тревоги.

Зеленский заявил о подготовке серьезных ударов по территории России

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше сообщили о якобы нарушении границы двумя белорусскими вертолетами.