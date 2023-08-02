Зеленский заявил о подготовке серьезных ударов по территории России

Фото: www.globallookpress.com / Henrik Montgomery

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Украинский президент начал угрожать в ходе своего вечернего видеообращения.

В ходе вечернего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о подготовке новых ударов по территории Российской Федерации. Он также сообщил, что заслушал доклады разных чиновников, отвечающих за силы безопасности и обороны. Исходя из этого доклада он пообещал последствия ударов ВСУ — «серьезные и ощутимые».

Украина продолжает заниматься терроризмом — в том числе атаками БПЛА на небоскребы в Москве и обстрелами Крымского моста.

О налете беспилотных летательных аппаратов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин ночью 1 августа. Под удар попал один из небоскребов квартала «Москва-сити». В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинские власти жалуются на огромное количество уклонистов.