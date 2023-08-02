Правда раскрыта: ломают ли вегетеринцы бедра на 50% чаще

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksandr Schemlyaev; 5-tv.ru

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Врач-травматолог рассказал, насколько кости мясоедов прочнее.

По данным недавнего исследования, опубликованного в Jerusalem Post, вегетарианцы на 50% чаще ломают бедра. Травматолог Максим Королев в разговоре с 5-tv.ru рассказал, насколько это соответствует действительности.

По словам специалиста, он не замечал, что вегетарианцы чаще ломают кости. При этом врач не стал отрицать, что люди, отказавшиеся от мяса, не получают необходимого количества белка. Но в то же время они компенсируют необходимое количество минералов за счет другой пищи.

Также рассказал, чем опасны переломы бедер. Эта травма требует оперативного лечения. Особенно она опасна для людей пожилого возраста.

«Для них оперативное лечение — это не только травматический, но и психоэмоциональный стресс. Плюс требует установки специальных металлоконструкций. Это тоже добавляет травматичность операции. Часто перелом бедра у людей пожилого возраста сопровождается патологиями», — отметил Королев.

К таковым относятся артериальная гипертония, сахарный диабет, патологии сердца и многое другое. Чтобы снизить риск перелома, Королев посоветовал правильно питаться. Также не стоит бездумно пить различные витамины. Правильным вариантом будет прохождение комплексного обследования, а также посещение диетолога.

«Ну питание это само собой. Оно стоит на первом месте. Если человек неправильно питается, это ведет к ожирению. Это нагрузка на суставы и гиподинамия, и прочие отсюда вытекающие болезни. У нас почему-то все люди, которые не имеют никакого образования, считают, если ты будешь пить Кальций-Д3 и что-нибудь такое, есть холодец, то ты себя обезопасишь. На самом деле это неправильно и даже вредно. Чтобы правильно подобрать лечение, нужно пройти многогранное обследование, а не просто сдать анализы. Потом диетологами подбирается и диета, и прием лекарственных препаратов. Тогда это действует. А огульное „пойти в аптеку и купить кальций“ — совершенно неправильный выход из данной ситуации», — отметил врач.

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