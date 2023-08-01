Это прорыв: российские хирурги провели уникальную операцию по протезированию брюшного отдела аорты
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Российские хирурги провели уникальную операцию по протезированию брюшного отдела аорты
Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Berg; 5-tv.ru
Кардиохирурги использовали лапароскопический метод. Как все прошло?
Крупный успех столичных хирургов. Медики из Сеченовского университета провели уникальную операцию. Малоинвазивным способом — то есть с помощью специального оборудования и всего нескольких проколов — они поменяли пациенту часть важного внутреннего органа.
Подобное вмешательство было проведено впервые и закончилось благополучно. Теперь московские врачи поделятся опытом с коллегами из других регионов. Корреспондент «Известий» Максим Прихода обо всем расскажет в подробностях.