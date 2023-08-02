«Сил не осталось»: брат Бориса Моисеева отказался судиться за его наследство

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Состояние артиста оценивается в десятки миллионов долларов.

Старший брат Бориса Моисеева отказался судиться за его наследство. Подробностями истории делится KP.RU.

По словам 83-летнего Маркса Толкача, последние два года жизни знаменитый исполнитель провел затворником в своей квартире на Садовом кольце. Решать бытовые проблемы ему помогал верный помощник Сергей Горох.

По словам Толкача, мужчина больше думал о собственной выгоде, чем о состоянии Моисеева. К примеру, он продал дачу артиста, чтобы оплатить его лечение. Однако, по словам брата исполнителя, это было совершенно необязательно. Борису помогали Нелли Кобзон, Надежда Бабкина и другие знаменитости.

Толкач, который уже много лет живет в Канаде, заявил, что последние несколько лет не мог дозвониться до брата. Кроме того, о смерти родственника он узнал не от Гороха, а из сообщений СМИ.

«Позвонил Гороху — Сергей снова меня проигнорировал. Потом выяснилось, что за полтора года до своей смерти Борис оформил на него дарственную. Подозреваю, что брат уже не соображал, что делает. Просто подмахнул бумаги», — отметил Толкач.

Он добавил, что пытался восстановить справедливость с помощью юристов. Однако из этой затеи ничего не вышло. Лететь в Россию и разбираться со всем лично мужчина не планирует. По его словам, из-за возраста ему сложно переносить столь дальние поездки.

«Борис был богатым парнем. Квартира роскошная: картины, антиквариат, бриллианты, посуда очень дорогая. Куда это все делось? Наследство брата оценивается в десятки миллионов долларов», — рассказал Толкач.

Мужчина подчеркнул, что часть имущества помощник успел продать. Например, с молотка ушла одна из квартир музыканта.

Свою версию событий высказал сам Сергей Горох. Он отметил, что брат покойного артиста даже не пытался с ним связываться.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что спустя девять месяцев после смерти Бориса Моисеева обнаружилось ценное наследство, о котором прежде никто не знал. Артист не успел выпустить несколько сотен музыкальных композиций.