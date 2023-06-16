«Я песни не продаю»: Кемеровский раскрыл заработок Моисеева с одной композиции

Кемеровский: Моисеев на песне «Глухонемая любовь» выручил десять миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

По признанию творца, его доходы нельзя сравнивать с теми деньгами, которые на композициях зарабатывали сами артисты.

Певец, музыкант, автор песен Евгений Кемеровский в ходе карьеры написал более 100 композиций, причем 27 из них поют другие артисты. Самой известной среди них стала «Глухонемая любовь» Бориса Моисеева, за которую тот, по оценкам музыканта, выручил огромную сумму денег.

Историю создания композиции знаменитость рассказал изданию dni.ru за кулисами премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold.

«Я песни не продаю, а дарю», — заверил Кемеровский.

Он добавил, что его доходы нельзя сравнивать с теми деньгами, которые на композициях зарабатывали сами артисты.

«Тот же Борис Моисеев признавался, что на песне „Глухонемая любовь“ выручил десять миллионов долларов», — рассказал автор песен.

Моисеев однажды попросил его написать музыкальную композицию о том, что у него был глухонемой сын.

«Я в сына не очень верил, признаюсь. Но была осень, я сидел, смотрел в окно и напевал фразу „Глухонемая любовь… Глухонемая любовь…“ И вдруг песня пошла сама собой», — поделился творец.

Также легендарной композицией стала «Я по тебе скучаю» Кати Лель. Но, по признанию Кемеровского, навеянный первой любовью романс изначально должна была исполнять другая более известная певица, но покойный брат музыканта дружил именно с ее продюсером.

Артист раскрыл, что он не ожидал такого успеха. В итоге песня Лель звучит уже 30 лет во многих кинолентах и на радиоволнах.

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