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Как сообщил глава Республики Рамзан Кадыров решение было принято из важнейших стратегических соображений.

Бойцы Чечни нанесли упреждающий удар по ВСУ под Харьковом. Об этом сообщил лично глава Республики Рамзан Кадыров.

Опубликовав поста в личном Telegram-канале, управленец подчеркнул, что решение было принято исключительно из важнейших стратегических соображений.

«Чеченские бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов, которые периодически устраивают вылазки на территорию Белгородской области. Но в отличие от врага, целью наших парней является не гражданская инфраструктура», — пояснил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что атака производилась исключительно по террористам и их технике. Преимуществом таких выходов является безопасность приграничных населенных пунктов.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе назвали причину провала контрнаступления ВСУ.