Неуловимые герои: группа бойцов ВДВ уничтожила пункт ВСУ на багги

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Такие автомобили оснащены противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

Минобороны показало работу мобильных групп ВДВ на южном направлении спецоперации. Чтобы уничтожить наблюдательный пункт ВСУ в районе Антоновского моста, десантники использовали автомобили типа багги, оснащенные противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

А на запорожском направлении штурмовые группы ставропольских десантников выполняют боевые задачи, передвигаясь на квадрациклах. Цели ликвидируют с помощью автоматического гранатомета «Пламя».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские десантники отразили попытку контрнаступления ВСУ на южном фланге артемовского направления. Получив разведданные от беспилотников, массированный удар по противнику нанесла артиллерия ВДВ.

В результате украинские части были отброшены назад, потеряв много техники и бросив на поле боя большое количество убитых и раненых.