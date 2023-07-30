Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

Артист после получения ценного подарка перекрестился и поцеловал образ Богоматери.

Ярослав Дронов, наиболее известный под псевдонимом SHAMAN, получил в подарок икону Богоматери с острова Валаам. Ее перед концертом в родном городе Новомосковск вручила автор и ведущая спецпроектов 5-tv.ru Светлана Шевченко.

«Эта икона написана поклонницей SHAMAN в мастерских на Валааме. Художницу зовут Светлана. Она передала образ Богоматери в фан-клуб в Петербурге. А ребята попросили (меня. — Прим. ред.) доставить икону на родину артиста», — рассказала Светлана Шевченко.

SHAMAN принял подарок с благодарностью, перекрестился и поцеловал образ Богоматери. А дальше автор и исполнитель отправился на сцену радовать поклонников своим творчеством. На стадион «Химик» 31-летний артист спустился прямо из вертолета.

В руках одного из его сопровождающих зрители увидели небольшой чемодан в цветах российского флага и теперь гадают, что в нем находится. Еще одной неожиданностью для поклонников SHAMAN стала стрельба из автоматов в воздух, которую прямо у сцены устроили его охранники. Как оказалось, это было предусмотрено сценарием шоу.

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В ближайшее время на сайте 5-tv.ru выйдет эксклюзивный фильм о концерте SHAMAN в Новомосковске.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент России Владимир Путин относится к певцу SHAMAN.