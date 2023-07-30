«Я рад, что ему нравится»: SHAMAN отреагировал на одобрение его творчества Путиным

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Артист выразил надежду, что еще долгие годы будет радовать поклонников.

SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что рад одобрению его творчества президентом РФ Владимиром Путиным. На эту тему с популярным автором и исполнителем пообщалась корреспондент «Известий» Зоя Игумнова перед его концертом на стадионе «Химик» в родном Новомосковске.

«Я рад, что ему нравится мое творчество… Здорово, мне приятно. Спасибо большое за высокую оценку моего творчества», — сказал 31-летний артист.

Также SHAMAN ответил на вопрос, считает ли он, что теперь, после положительного мнения главы государства о его песнях, перед ним откроются двери, которые ранее были закрытыми.

«Каждый человек сам кузнец своего счастья и сам делает так, чтобы двери открылись. Он должен работать, делать свое дело, верить в себя и идти до конца. Тогда никакие двери ему не помешают», — заявил SHAMAN.

Также исполнитель выразил надежду на то, что творческое вдохновение не покинет его еще долгие годы, на протяжении которых он продолжит радовать поклонников новыми песнями.

Вышел на сцену прямо из вертолета: в Новомосковске началось летнее шоу SHAMAN

В ближайшее время на сайте 5-tv.ru выйдет эксклюзивный фильм о концерте SHAMAN в Новомосковске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что клип SHAMAN «Мой бой» за двое суток набрал два миллиона просмотров на YouТube.