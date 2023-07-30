Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 августа

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 31 июля по 6 августа.

1 августа состоится полнолуние на оси фиксированный знаков — Лев и Водолей. В данной комбинации участвуют еще Юпитер в Тельце, который связан с финансовой экспансией, щедростью, объемным видением. Поскольку взаимодействие планет напряженное, с этими добродетелями главное не переусердствовать. Есть риск спустить крупную сумму денег либо дать обещание, которое позже будет трудно притворить в жизнь.

В целом неделя продуктивна для работы, деловой активности. Повышается энергичность, получается наладить контакт с иностранцами, решить давние противоречия и проблемы, накопившиеся за долгое время.

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Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов это время ответственности и личностного роста. Много работы, исполнения служебных обязанностей. Вы стремитесь к совершенству, это способствует поддержанию здорового образа жизни, изучению своих недостатков и их исправлению. Приветствуется диета, романтическая терапия для поддержания организма, фитнес.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, несмотря на природную сдержанность, сейчас вы тяготите к поиску романтики. Вся энергия направляется на выстраивание любовных отношений, эмоциональное удовлетворение и самовыражение через творчество. Возникает желание рискнуть и принять участие в авантюрном мероприятии.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, вас занимают вопросы семейных ценностей и традиций, благоустройства жизненного пространства и личной безопасности. Отношения с родителями и домочадцами выходят на первый план, как и вопросы патриотического воспитания, стремления максимальной уютно устроиться в новом жилье.

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Рак — гороскоп на неделю

У Раков полным ходом идет погружение в темы, связанные с сообществами, отношениями с соседями и родственниками, установлением деловых контактов и поиском новых клиентов. Активация мышления, логики, интерес в IT-технологиям, успехи в этой области, а также интеллектуальной деятельности и работе с транспортом.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов на этот период — задача грамотно распоряжаться материальными средствами, энергоресурсами, способностями и талантами. Изменения в самосознании, стиле, самоорганизации. Справедливая награда за труд будет в виде телесных наслаждений и приобретения роскошных, ярких, красивых вещей.

Дева — гороскоп на неделю

У рожденных под знаком Дева активные действия направлены на осознание самого себя, ощущение собственной личности, собственной значимости. Реализация будет в процессе самовыражения, проявления физических и внешних данных, собственных талантов. Благоприятное время для начала новых дел и реализации ваших проектов.

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Весы — гороскоп на неделю

У Весов — творческое вдохновение, усиление воображения и восприимчивости. Это время интуитивных посланий. Уединение может стать желанной передышкой от суеты и эмоциональной нагрузки. Возможна помощь, отклик на любую потребность нуждающихся. Да, вы готовы к благотворительности, это вернется к вам бумерангом добра.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов сейчас важна включенность в жизни групп, организаций или общественных институтов. Важно отношение коллектива к вам лично. Восприимчивость к нормам общественного поведения, поиск друзей по принципу эмоционального влечения и духовного родства.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, вас занимают вопросы социального статуса, репутации, власти и престижа. Желание поднять на вершину иерархической структуры с претензией на славу и финансовую выгоду. Возникает вопрос удовлетворенности текущей должностью и своей ролью в обществе. В целом, это неплохой период для того, чтобы разрешить свои противоречия.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, все, что имеет отношение к обучению и высшему образованию, путешествиям, философии, духовности, изучению других культур, а также поиску истинного смысла жизни является главными темами. Вдохновение и оптимизм вам обеспечены, успех в рабочих делах и организации.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, ваше внимание занимает все, что имеет ценность, обретаемую во взаимодействии между людьми. Усиливается тяга к близким отношениям и, в то же время, к контролю тех людей, с кем вы находитесь в отношениях. Обстоятельства в совместных финансах и имуществе не будут давать вам полной свободы. Тем не менее, вы готовы принять на себя новый опыт, новые обстоятельства. Трансформация будет идти через деньги и благодаря этому вы станете на уровень выше.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для рожденных под знаком Рыбы актуальна сфера отношений между людьми — брак, взаимодействие с бизнес-партнерами, с коллегами. Объединение с другими людьми позволит достичь больших результатов. Успешно решаются юридические вопросы, это время культурного досуга, конкурсов, развлечений, танцев — позвольте себе это, вы не пожалеете.

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