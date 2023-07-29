Евросоюз расширил санкции против России

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

В черный список внесли семь физических лиц и пять организаций.

Европейский союз расширил санкции против России. В черный список внесли семь человек и пять организаций, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

Так, внесенным в черный список лицам запрещается въезд в страны Евросоюза. Кроме того, их активы заморозят, если их обнаружат на территории ЕС.

В документе говорится, что подпавшие под санкции физлица и компании якобы подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

РФ и страны Африки не приемлют односторонние санкции против государств

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз продлил санкции против России еще на шесть месяцев.