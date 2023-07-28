РФ и страны Африки не приемлют односторонние санкции против государств

Путин: РФ и Африка не приемлют односторонние санкции против государств

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Ни Россия, ни Африка, не могут согласиться с заменой международного права

Президент России Владимир Путин заявил в своем выступлении на втором дне саммита «Россия-Африка» о том, что обе страны не приемлют односторонние санкции и «карательные» ограничительные меры против государств.

«Не приемлем такие незаконные практики как односторонние санкции и ограничительные, а по факту карательные меры, наносящие ущерб странам, проводящим независимый курс и создающие экономические проблемы в мировом масштабе, сдерживающие развитие», — заявил Путин.

Он также добавил, что ни Россия, ни Африка, не могут согласиться с заменой международного права, так называемым порядком, основанном на правилах, которые некоторые страны сами декларируют.

«Страны сами постоянно правила передергивают, меняют, тасуют. Вообще непонятно, что это за правила, кем они созданы. Ясно, что они используются отдельными странами в своих корыстных интересах и меняются в силу политической конъюнктуры. Главное, что Россию и Африку объединяет врожденное стремление отстаивать подлинный суверенитет, право на свой собственный самобытный путь развития в политической, экономической, социальной, культурной и иных сферах», — заключил Путин.

Саммит «Россия — Африка» стартовал на берегах Невы 27 июля, хотя встречи президента РФ Владимира Путина в Константиновском дворце начались уже 26 июля. Известно, что мероприятие посетят 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента.

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