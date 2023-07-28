«Это ад»: Юлия Ковальчук рассказала о проблемах беременности в 40 лет

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

О чем знаменитость предупреждали врачи?

Всего несколько недель назад Юлия Ковальчук раскрыла то, что они с мужем Алексеем Чумаковым стали родителями во второй раз. Теперь певица постоянно рассказывает поклонникам о том, как протекало ее «интересное положение».

По откровенному признанию самой исполнительницы, беременность в 40 лет значительно отличается от первой, когда ей было 34 года. Особенно тяжело прошли последние месяцы.

Где-то на седьмом у нее воспалился седалищный нерв.

«Это ад, скажу я вам, невозможно повернуться и пошевелиться», — выразила эмоции певица в своем блоге.

Врачи предупредили ее, что это состояние продлится до родов, но ее такой ответ не устроил. Чтобы победить недуг, женщина делала специальную зарядку и растяжку, через две недели недомогание ее отпустило.

Также артистка мучилась от отеков, поэтому старалась ограничивать себя в жидкости и пила воду только в первой половине дня. Зато роды прошло максимально комфортно. Оказалось, что певица воспользовалась услугами звездного госпиталя «Лапино» по примеру многих коллег по шоу-бизнесу.

Экс-солистка группы «Блестящие» рожала сама. По ее словам, это один из самых ярких моментов в ее жизни. Кроме того, она сообщила, что во время беременности продолжала работать, но не выступала с концертами.

«Старалась пить»: Ковальчук поделилась подробностями второй беременности

Имя младшей дочери подобрали созвучное с именем старшей Амелией, маленькую принцессу назвали Алисия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ковальчук заявила, что устала от ухода за дочкой.