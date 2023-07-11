«Старалась пить»: Ковальчук поделилась подробностями второй беременности

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Знаменитость стала потихоньку делиться опытом материнства с подписчиками.

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков во второй раз стали родителями. У пары родилась дочь. Об этом исполнительница призналась в личном блоге.

При этом звездная мама до сих пор не раскрыла всех деталей «интересного положения». Артистка оставила тайной как дату появления малышки на свет, так и ее имя.

Но сейчас знаменитость стала потихоньку делиться опытом материнства. Звезда отметила, что период ожидания ребенка не прошел без осложнений. Плохое самочувствие было из-за отеков.

«Знаю, что у девочек масса вопросов о беременности, чуть позже обязательно отвечу, а пока, чтобы сильно не отекать, я старалась пить жидкость до 19:00», — призналась исполнительница.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков считаются одной из самых скрытных пар. Возлюбленные до последнего не говорили о беременности. А на прямой вопрос шутили, что беременный только Чумаков.

Возлюбленные поженились в 2013 году после пяти лет отношений, их считают одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Несмотря на такие показатели, их не обходят слухи о разводе и интрижках на стороне. Но журналистам пока не удалось подтвердить ни одну из сплетен железными доказательствами, а счастливые супруги тем временем продолжают любить друг друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скрывают дочь от прессы.