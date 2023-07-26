Демонстрация под другим углом: Штурм ответила на скандал со Славой «полуобнаженкой»

Штурм отреагировала на скандал с певицей Славой и хирургом и показала полуобнаженную попу

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица решила внести свою лепту в звездный скандал традиционным для себя способом.

Скандал между певицей Славой и пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым с каждым днем набирает обороты. В выяснение отношений решила вмешаться и певица Наталья Штурм. Правда, сделала она это привычным для себя способом — показав некоторые части тела.

Так, артистка показала свои полуобнаженные ягодицы, которые едва прикрывали плавки от купальника. Фото опубликовало издание 7Дней.ru. Тем самым она показала, что ей абсолютно параллельно на скандал.

«Пока весь шоу-бизнес ругается, чья натуральней, я присела 50 раз. Олды рулят», — подписала откровенный кадр Штурм.

К слову, скандал между знаменитостями начался после того, как Слава в своем блоге публично обвинила хирурга в некачественно проведенной операции по усовершенствованию груди. Хирург незамедлительно отреагировал на претензии певицы через СМИ. Он дал большие интервью изданиям, в которых заявил, что женщину предупреждали о рисках и процессе заживления после вмешательства, однако она не соблюдала рекомендации.

В скандал вмешалась певица Любовь Успенская, которая рассказала, что и она оказалась недовольна работой хирурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как хирург Тимур Хайдаров изуродовал тело россиянки.