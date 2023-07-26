«Сиськин бунт»: адвокат Добровинский ответил на обвинения певицы Славы в адрес хирурга Хайдарова

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Юрист предположил, что обвинения хирурга в некачественной работе могут иметь финансовую подоплеку.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с 5-tv.ru подробно прокомментировал громкий скандал, который возник после того, как певица Слава обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной пластике груди.

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Юрист отметил, что подобная ситуация пока никак не наносит репутационный урон Хайдарову, так как требования певицы Славы и Любови Успенской пока крайне размыты и не оформлены в юридическом ключе.

«У нас существует некий институт, на который все мы равняемся, которым мы все пользуемся, который называется суд. <…> В связи с тем, что от госпожи Успенской не было ни слуху ни духу в течение трех лет, а от госпожи Славы в течение года, она что-то ничего не пела по этому поводу, то этот „сиськин бунт“ появился на том месте, когда людям, видимо, понадобились деньги», — предположил Добровинский.

По информации от доверителя — пластического хирурга Тимура Хайдарова, Успенская хочет получить десять миллионов компенсации, а Слава — пять миллионов.

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Также Добровинский отметил, что на настоящий момент — на 26 июля, никаких официальных разбирательств нет.

«В течение какого-то времени нагнетается обстановка вокруг хирурга Тимура Хайдарова. Ну, очевидно, с целью, чтобы он заплатил деньги, какие-то отступные. Но по некоторым причинам ничего не получается, и он платить не будет», — заметил представитель врача.

Прокомментировал адвокат Добровинский и информацию о том, что у хирурга Хайдарова не хватает квалификации и он в свое время перешел к практике, не проходя ординатуру.

«У меня все есть», — хлопнул юрист по папке на столе и рассмеялся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хирург Тимур Хайдаров откровенно рассказал о пластических операциях звездных клиентов.