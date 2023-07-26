«Я все переделала. Вынуждены принять меры»: Успенская вступила в «бой» с хирургом Хайдаровым

Успенская недовольна результатом пластики от Хайдарова и будет с ним судиться

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

У известного доктора оперировалась не одна звезда шоу-бизнеса. Но первой о его некачественных работах заявила певица Слава. Так ли все плохо на самом деле?

Звезда шансона Любовь Успенская стала еще одной участницей грандиозного конфликта с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Поддерживая претензии певицы Славы к медику и его некачественной работе, она опубликовала пост в соцсети, рассказав о своей беде.

Успенская признала: она не из тех, кто страшится разговоров о «пластике». Ведь ее труд — не только петь, но и радовать публику красотой, подавать пример и вызывать исключительно положительные эмоции. Ввиду этого она несколько раз ложилась под нож хирурга. Сначала — доверилась рукам Хайдарова, затем — переделала его работу в другой клинике. Результат, отметила певица, ее совсем не устроил.

«Так как сейчас мне задают много вопросов, скажу: да, мне не понравился результат [работы Хайдарова], я переделала все в другой клинике. Скрывать не буду, чтобы не быть как артисты, рекламировавшие в 90-х финансовые пирамиды. <…> Если сейчас Хайдаров не принесет публичные извинения — для нас это первично — мы вынуждены будем принять соответствующие меры, включая обращение и в правоохранительные, и судебные органы по вопросу некачественного оказания услуг», — подчеркнула звезда.

Успенская вспомнила о своих операциях у хирурга Хайдарова. Фото: Instagram* / uspenskayalubov_official

А в заключение отметила, что в программе на федеральном канале Хайдаров позволил себе раскрыть ее медицинскую тайну. Поэтому смысла «говорить по-хорошему» она не видит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одна из звездных пациенток Хайдарова раскрыла свою трагическую историю. Неужели профессионал мог ее изуродовать?

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