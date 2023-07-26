Собянин подарил свой пистолет уходящему в зону СВО бойцу

Фото, видео: 5-tv.ru

Московский градоначальник пожелал удачи молодому человеку и его товарищам и поблагодарил их за выбор самоотверженной работы.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения пункта отбора контрактников подарил свое личное оружие — пистолет Ярыгина — уходящему в зону спецоперации бойцу. Видео опубликовано в Telegram-канале градоначальника.

Собянин сердечно напутствовал молодого человека по имени Иван, который сегодня приказом министра обороны РФ был произведен в лейтенанты. Мэр поблагодарил бойца и его товарищей за выбор самоотверженной работы.

«И, Иван, хотел от себя лично еще сделать подарок. Это мое личное оружие, я переоформил его на тебя, пусть он принесет тебе удачу», — сказал мэр, вручая лейтенанту оружие в подарочной коробке.

По словам Собянина, на службу по контракту записались десять тысяч москвичей, а еще 20 тысяч горожан находятся в зоне спецоперации в рамках частичной мобилизации.

Пистолет Ярыгина «Грач» — самозарядный пистолет российского производства. Разработан под руководством заслуженного конструктора РФ Владимира Ярыгина, производится на Ижевском механическом заводе.

Как сообщал 5-tv.ru, в декабре прошлого года Сергей Собянин посетил линию обороны в Луганской народной республике и встретился с военнослужащими. По словам мэра, он помогал обустривать рубежи, устанавливать генераторы, печки, проводить освещение и строить медицинские пункты.