Бастрыкин назвал причину уголовных дел против блогеров: «Для всех одни правила»

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По обвинению в неуплате налогов задержаны уже несколько интернет-знаменитостей, среди которых Елена Блиновская. Глава СК не исключил, что перед законом могут предстать и другие.

Претензии по вопросу неуплаты налогов могут настигнуть и других блогеров, если они не извлекут уроков из ситуаций, возникших с их коллегами, которые уже являются фигурантами уголовного дела. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо. Не исключено, что с претензиями столкнутся и другие блогеры, если не извлекут уроков из примера коллег», — сказал он в интервью РИА Новости.

Бастрыкин также отметил, что открытые уголовные дела в отношении некоторых блогеров — не тенденция. Они, как и остальные россияне, имеющие тот или иной бизнес, должны следовать единым правилам.

«Хотел бы подчеркнуть, что это не некая тенденция — претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу: для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать», — подытожил он.

К слову, за последние месяцы уже против нескольких блогеров возбудили уголовные дела. Среди них оказались Артем и Валерия Чекалины. Они проходят по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов. По версии следствия, семья блогеров несколько лет действовали по незаконной схеме: распределяли весь свой доход на разные счета, оформленные на друзей и родственников.

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Также и блогер Елена Блиновская с 2019 по 2021 год не выплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Знаменитость, по версии следствия, «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности.

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