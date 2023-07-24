Боня отреагировала на слухи о налоговой задолженности: «Я не блогер-мошенник»

Фото: www.globallookpress.com / Victoria Bonya

Звезда «Дома-2» заверила, что после начала повальных проверок весной этого года у нее нашли лишь один долг. Да и то только в 300 рублей. Так ли это на самом деле?

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и блогер Виктория Боня опровергла слухи о долгах перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Соответствующая информация появилась ранее в ряде Telegram-каналов. Сообщалось о грядущей проверке, в результате которой Боня будет вынужденно стыдливо опускать ресницы перед аудиторией, а затем держать ответ перед законом.

Селебрити возмущена подозрениями, а еще больше — публикациями этих подозрений в сети. Она негодует, когда ее сравнивают с уже попавшими в скандал с налогами знаменитостями. Как известно, оправдания в суде сейчас добиваются Елена Блиновская и супруги Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины. Их обвиняют в дроблении бизнеса и отмывании астрономических сумм, заработанных марафонами. К их братии Боня, организовывавшая те же марафоны и ретриты, себя не причисляет.

«Я добропорядочно плачу все налоги на деньги, которые зарабатываю в России, хотя могла бы вообще этого не делать, так как я живу в Монако 11 лет и являюсь там налоговым резидентом… Я не блогер-мошенник, который обирает людей и прячет деньги по сотням счетов, как, к сожалению, это делали люди», — написала она в личном блоге.

Как отметила звезда «Дома-2», недавно у нее был долг перед ФНС, но вообще не серьезный. Всего 300 рублей, даже не тысяч. Представители налоговой инспекции прислали Боне акт о возбуждении исполнительного производства: в 2020 году из-за пандемии ей пришлось закрыть ООО «ВБЖ» (Магазин одежды Victoria Bonya Jeans. — Прим. ред.), за предприятием остался копеечный долг. Его, по словам знаменитости, бухгалтеры тут же оплатили. В качестве доказательств бизнесвумен опубликовала соответствующие скрины.

Боня заявила, что она честный блогер и патриот родной страны. Она обвинила опорочившие ее имя Telegram-каналы в попытке «высосать новость из пальца». А еще пригрозила судебным иском всем, кто откажется извиниться за публикацию ложной информации о ней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рэпер Джиган прокомментировал претензии налоговой к его семье. Имя жены артиста Оксаны Самойловой также часто фигурирует в статьях о резонансных расследованиях в отношении популярных блогеров.