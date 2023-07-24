«Подумал, машина взорвалась»: что известно об атаке беспилотников на Москву

Фото, видео: 5-tv.ru

По сообщению Минобороны, украинским террористам не удалось достичь поставленных целей.

В Москве удалось отразить атаку беспилотников. В Минобороны заявили о двух украинских аппаратах, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы.

В ведомстве назвали нападение террористическим. Пострадавших нет, но улицы, где рухнули дроны, на некоторое время пришлось перекрыть. Все подробности — у корреспондента «Известий» Елены Хмуры.

В офисном здании на улице Лихачева в Москве, в который врезался беспилотный летательный аппарат, частично разрушено два верхних этажа. Взрывная волна повредила обшивку здания и внутренние перекрытия, также выбиты стекла.

По словам очевидцев, ЧП произошло ночью около четырех часов. Два громких хлопка, после чего из офисного здания повалил дым, однако открытого горения не было.

На место оперативно прибыли экстренные службы — пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Здание оцеплено, его обследуют саперы.

«Я подумал сейчас, что стекла взорвутся. Я подумал сначала, что машина рядом взорвалась, а потом как выбежал на улицу увидел, что дым выходит из здания», — поделился очевидец Шант Мовсиян.

Это была не единственная попытка украинской террористической атаки в Москве минувшей ночью.

«Около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В нашем распоряжении оказались вот эти кадры, снятые очевидцами на юге Москвы около трех часов ночи. Предположительно, это один из беспилотников, атаковавших столицу.

Видно, как летательный аппарат движется над городом в сторону запада. Второй БПЛА врезался в строение на Комсомольском проспекте.

В нежилом двухэтажном здании разрушена крыша. Взрывной волной в соседних домах выбило стекла.

По сообщению Министерства обороны, террористам, направившим на Москву беспилотники, не удалось достичь поставленных целей. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.

Движение в районе ЧП по Комсомольскому проспекту и улице Лихачева было временно перекрыто до окончания работы оперативных служб.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма.