Собянин сообщил, что беспилотники атаковали два нежилых здания в Москве

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Все оперативные службы работают на месте.

В Москве около четырех часов утра была зафиксирована атака беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, удары были зафиксированы по двум нежилым зданиям. Градоначальник отметил, что серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв прогремел на Комсомольском проспекте. Движение по улице от дома № 18 в сторону области перекрыто.