«Маленькое чудо»: Юлия Ковальчук рассекретила имя новорожденной дочери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

У звездной пары родилась вторая дочь. Ее имя созвучно с Амелией — первой дочерью звездной пары.

Недавно в семье Юлия Ковальчук и Алексея Чумакова произошло пополнение. 8 июля у пары родилась дочь. Но только сейчас певица решила рассекретить имя наследницы.

«Невероятное время — сложное, счастливое, красивое, быстротечное. Все ради того, чтобы на свет появилось маленькое чудо по имени Алисия», — написала Ковальчук в своем блоге.

Имя младшей дочери Алисия созвучно с Амелией. Именно так зовут их первую дочку, которая родилась у пары в 2017 году.

В посте Ковальчук опубликовала фотографию, которая была сделана во время второй беременности. Скорее, так звезда отсылается как раз к тому «невероятному времени».

Ковальчук столкнулась с неприятными «побочками» родов: это опасно?

Артисты до последнего пытались скрыть беременность всеми возможными способами. И получалось у них это хорошо. Даже самые преданные фанаты не догадывались, что певица в положении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ковальчук столкнулась с неприятными «побочками» родов.