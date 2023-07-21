Ковальчук столкнулась с неприятными «побочками» родов: это опасно?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Фигура звезды серьезно изменилась за время вынашивания малышки. Как теперь она выглядит?

Певица Юлия Ковальчук рассказала о своем восстановлении после рождения второй дочери. Только недавно возлюбленные объявили о появлении на свет второй наследницы, чем сильно удивили общественность, так как тщательно скрывали беременность певицы.

Теперь мама прекрасных принцесс рассказывает о том, как проживает материнство. Звезда активно отвечает на вопросы поклонников.

Вторую наследницу Ковальчук родила в 40 лет, многие считают, что в этом возрасте уже сложно переносить беременность и роды, поэтому многих волнуют вопросы о том, насколько быстро восстанавливается артистка.

«Я набрала 14 килограммов и 10,5 из них уже я сбросила!» — похвасталась экс-солистка «Блестящие».

Также поклонников волнует то, чем отличаются первые роды от вторых.

«Осознанностью. Нет страхов и волнения. А только желание подарить новую жизнь этому миру», — поделилась Ковальчук.

К слову, еще в мае Чумаков красиво уходил от обсуждений по поводу «интересного положения» супруги. Тогда он отшучивался, что беременный в их семье только он.

«Старалась пить»: Ковальчук поделилась подробностями второй беременности

Однако он отмечал, что у семьи есть мечта об еще одном ребенке. Когда пользователям стала известна правда, Алексей выложил нежное обращение к жене.

«Теперь я папа дважды! Спасибо за еще одно волшебство! Всегда подозревал, что у женщины с Богом самый прямой контакт», — написал он в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Ковальчук рассказала, как живет после вторых родов.