Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июля

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 24 по 30 июля.

Новая неделя — период ретроградной Венеры, которая вдобавок находится в напряженном аспекте с Ураном. Планета любви, красоты и наших денег кричит о том, что стоит воздержаться от резких движений и экспериментальных процедур. Это один из худших интервалов года для пластических операций. Обратите внимание. К тому же Венера сближается с Черной Луной, инициирующей провокации в личной жизни, сцены ревности, финансовые искушения и искажения в оценках. Черное становится белым, белое черным. Все наоборот.

Если вы чувствуете, что эмоции накрывают с головой, знайте, что это временно. Для сохранения отношений с людьми воздержитесь от скандалов, повышения голоса и экспрессивных выходок. Венера во Льве гармонично находит выход энергии через творчество и игру на сцене. Можно отправляться в театр, порадовать себя необычными аксессуарами или антиквариатом.

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Овен — гороскоп на неделю

Для рожденных под знаком Овен позитивно развиваются дела, если вы представитель «помогающих» профессий. В выгоде будут моряки, музыканты, медики, сотрудники налоговой службы и гостиничного бизнеса. Доверительные отношения с руководством, удачное решение вопросов с государством обеспечено вам большую часть недели. Также сейчас можно оформлять документы и трудоустраиваться.

Телец — гороскоп на неделю

Рожденным под знаком Телец удача сопутствует творческим личностям, общественным и международным деятелям, представителям науки, спорта, политики и сферы образования. Путешествия за счет спонсоров, благотворительных организаций или друзей совершенно не исключены Вы стремитесь к свободе и справедливости, благополучно расширяете свое мировоззрение. Все это идет на пользу вам и тем, кто с вами.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов доход возможен от государственных организаций, людей, приближенных к власти, а также благодаря своей занимаемой должности. Благоприятно выступление на сцене, вступление в наследство, организация собственного предприятия, оформление выгодного кредита. Представители бизнеса получают сверхприбыли. В любом случае, если вы только начинаете свое дело, это неплохой момент для того, чтобы обратить внимание на старые схемы, которые уже приносили вам доход.

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Рак — гороскоп на неделю

У Раков отношения с партнерами способствуют активной жизни, укрепляют престиж, дают возможность расширить кругозор. Общественная деятельность сулит новые перспективы и популярность вдали от дома. Сейчас успешны юридическая и международная деятельность.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов удачливость в проведении банковских операций, открытии счета, оснащения производства и проведения капитального ремонта. Склонность чрезмерно заботиться о своем здоровье. Своевременное оформление медицинской страховки поможет сохранить ресурсы организма для созидательной деятельности.

Дева — гороскоп на неделю

У Девы возможна широкая популярность, общественные награды. Это счастливый период практически для всего. Активная деятельность и стремление закрепиться в элитарных слоях способствуют пребыванию в центре внимания. Успех и удача в любовных делах. Заключение счастливого брачного и делового союзов.

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Весы — гороскоп на неделю

Весы погружены в заботы, связанные с домом, семьей, землей, недвижимостью. Все это решается легко и благоприятным для вас образом. Можно затеять ремонт, обратиться в службу сервиса, оформить документы, арендовать помещение или навести порядок на рабочем месте. В любом случае вы придерживаетесь нового подхода к делам.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы способны выразить себя наиболее романтическим образом, познакомиться в поездке и поддаться легкому увлечению. Хорошие контакты с детьми, преподавателями, спортивными тренерами. Сейчас успешно проходят рекламные акции, презентации и развлекательные мероприятия.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов на этой неделе будет увеличение доходов с помощью родителей, семейного бизнеса фермерского хозяйства, наследства или аренды. Выгодные сделки с землей, акциями и недвижимостью. Главный акцент падает на удовлетворении своих собственных потребностей.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги расширяют связи. В это время возможно появление новых контактов, в том числе заграничных. Важна передача информации, обмен идеями и мнениями. Удача сопутствует в посреднических услугах, в заключении договоров, соглашений, в торговле и публикациях. Повышается сознательность и живость ума.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям принесут пользу на этой неделе участие в благотворительных проектах и помощь нуждающимся. Жизнь повернется своей спокойной стороной, к которой, возможно, вы не привыкли. Возможно получение дотаций, премий, субсидий и налоговых льгот. В целом это удачный период для расширения ресурсных своих возможностей и решения вопросов, которые связаны с отпуском.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы на этой неделе обращены в контакт с друзьями и единомышленниками, выстраивают новые планы, осуществляют масштабные и большие проекты. Склонность к созиданию, дружелюбию. Удача в финансовых вопросах, получение спонсорской помощи. Есть возможность посмотреть на реальность новым, свежим взглядом.

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