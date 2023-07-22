Фото: Щербак Александр / ТАСС

Трагедия произошла около часа назад. Всему виной — кипяток, который разлился по площади комплекса.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель трех человек при аварии в ТЦ «Времена года». Трагедия произошла около часа назад. Всему виной — кипяток, который разлился по площади комплекса.

В настоящий момент Городские службы устраняют последствия аварии. По предварительным данным, госпитализировали четырех человек. У всех — ожоги различной степени тяжести.

Детали происшествия уточняются.