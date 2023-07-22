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Без электричества осталась масса районов. Что сейчас происходит в стране?

Пять областей частично обесточены на Украине из-за нарушений в энергосистеме. Об этом сообщили в Минэнерго Незалежной.

В заявлении отмечалось, что без света остались жители Одесской, Сумской, а также Днепропетровской областей. Мало того, перебои с электричеством наблюдаются в Харьковской и Черниговской областях.

Военкор РИА Новости Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне спецоперации

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны России заявили об ударе ВСУ кассетными боеприпасами по группе журналистов. Речь идет о корреспонденте и операторе «Известий» Романе Польшакове и Дмитрии Шикове, а также о сотрудниках РИА Новости.