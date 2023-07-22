Военкор РИА Новости Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне спецоперации

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Украинские боевики ударили по автомобилю с российскими журналистами.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Пятихатки в зоне спецоперации. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинские боевики нанесли удар по гражданской машине с журналистами. Во время эвакуации Журавлев от ранений скончался.

Погибшему корреспонденту было 35 лет, четыре дня назад он отметил день рождения. По желанию матери Журавлева похоронят в родном Екатеринбурге.

Ранения при обстреле получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Он госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что при ударе ВСУ кассетными боеприпасами по группе журналистов в зоне спецоперации были ранены сотрудники «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Известно, что Польшаков получил осколочные ранения живота, спины и ноги. Шиков сильно контужен, у него осколочные ранения мягких тканей и перелом костей таза.