Посла России в Варшаве вызвали в МИД Польши

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Отмечалось, что в ведомстве требовали от дипломата явиться немедленно.

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши. Отмечалось, что в ведомстве требовали от дипломата явиться немедленно.

«В субботу в 10:00 (11:00 по московскому времени — Прим. ред.) часов в МИД в срочном порядке был вызван посол РФ», — говорится на сайте Польского агентства печати.

Ситуацию прокомментировал замглавы МИД Польши Павел Яблонский. Он отметил, что Андреева вызвали после заявления президента России Владимира Путина, в котором четко было указано, откуда у иностранного государства возникли земли и кто им их «подарил».

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