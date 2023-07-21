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По его словам, в Варшаве могли забыть о важном.

Президент России Владимир Путин раскрыл «подарок» советского лидера Иосифа Сталина для Польши. По словам главы государства, в Варшаве могли забыть о важном, но им с удовольствием напомнит.

«Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина, Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии», — рассказал Путин.

Также он поручил директору Службы внешней разведки Сергею Нарышкину внимательно отслеживать действия польских властей в отношении Украины.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как «коллективный Запад» усиленно разжигает огонь войны.