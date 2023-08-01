«Не свита, а именно команда»: Ида Галич вспомнила, как была счастлива без денег

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Блогер родилась в самой обычной семье, при этом ей удалось достичь всенародной любви и славы.

Иде Галич не хватало денег и времени на сон, при этом она была счастлива. Воспоминаниями о своем студенчестве блогер и телеведущая эксклюзивно поделилась в ходе интервью в рамках VK Fest 2023.

По словам Галич, в студенческие годы ей, как и многим, не хватало денежных средств и элементарного времени на сон. Тем не менее даже в тот период она чувствовала себя счастливой.

«Как-то в Абхазии, когда наш университет собрал все-все-все факультеты с разных городов на летнюю школу актива, я помню, что мы шли, и у нас не было денег — у нас не было ничего, и мы купили батон, майонез и газировку. И так классно на парапете где-то это ели с сырыми сосисками. Я помню, что я была такая счастливая», — рассказывает блогер.

Сейчас, когда Ида Галич достигла всенародной популярности, любви большой аудитории, а также может позволить побаловать себя дорогими подарками, она привыкла не самоутверждаться за счет других людей, а наоборот, воодушевлять их, ведь сама помнит, откуда начинала.

«Я часто об этом говорю и еще раз скажу, что у меня не свита, а именно команда. Это очень важно артисту иметь под рукой людей, которые смотрят с тобой в одном направлении, но при этом не поддакивают всем твоим гнилым начинаниям», — отметила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Ида Галич может забыть слова на сцене.