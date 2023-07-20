Движение по трассе «Таврида» в Крыму восстановлено

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Временная приостановка движения была связана с пожаром.

Движение по трассе «Таврида» в Кировском районе Крыма восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Аксенов. Он опубликовал заявление в личном Telegram-канале.

Как известно, трассу перекрывали из-за пожара. Он произошел на полигоне 19 июля. Перекрыт был участок с 118-го по 130-й километры.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аксенов заявил об отсутствии пострадавших из-за пожара на полигоне. Все рядом оказавшиеся люди находились в пунктах временного размещения. Также было принято решение об эвакуации четырех населенных пунктов Кировского района в районе 2 200 человек.