Путин поручил разобраться с причинами пожара на полигоне в Крыму

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Главе государства сообщили все детали произошедшего.

С причинами пожара на полигоне в Крыму предстоит разобраться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, после того, как глава полуострова доложил о ситуации.

Глава Крыма Сергей Аксенов подробно рассказал президенту о произошедшем на полигоне, где произошло возгорание.

«Около 4:00 утра было возгорание на военном полигоне. Соответственно, из-за возгорания сдетонировала часть боеприпасов, которые хранились на данном полигоне», — сообщил глава республики.

Аксенов заявил, что в результате пожара пострадавших и разрушений нет, ситуация находится под контролем, в большей части из-за оперативных действий спецслужб и силовых структур, а также своевременной эвакуации жителей из потенциально опасного района.

Путин в ответ указал, что причины пожара должны быть установлены, и поручил максимально помочь жителям после происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара в Крыму.