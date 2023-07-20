Польша из-за выхода России из зерновой сделки оказалась в смертельной ловушке

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Пострадают в первую очередь фермеры: украинское зерно попросту «задушит» поставки из Польши.

Варшава оказалась между молотом и наковальней, пишет обозреватель издания Business Insider Polska. Из-за того, что Россия отказалась и дальше участвовать в зерновой сделке, польские фермеры уже забили тревогу, а экономисты предрекают стране далеко не самое светлое будущее. Причиной тому — дешевое украинское зерно, которое вновь польется в Польшу, обрушив цены на местные товары, а также буквально не даст предпринимателям продать товар в европейские страны.

Экс-министр сельского хозяйства Польши Ян Ардановский считает, что уже в сентябре польское сельское хозяйство может столкнуться с катастрофой.

«Мы не выдержим этой конкуренции. То, что происходит сейчас и произойдет в течение последнего года, может стать предвкушением той катастрофы», — цитирует слова эксперта издание EADaily.

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Из-за решения России прекратить участие в зерновой сделке, Украина направит злаковые культуры не через Черное море, а через Польшу. Даже несмотря на то, что сами власти не хотят пропускать украинские сельскохозяйственные товары через свою границу, верх в этой ситуации берет решение ЕС, согласно которому с 15 сентября Украина может напрямую продавать свои зерновые по суше в пять соседних стран ЕС, в том числе в Польшу.

«Сейчас мы вступили в сезон сбора урожая, согласие на приток иностранного сырья снова вызвало бы радикальное падение цен на закупках. Это было бы катастрофой. Поэтому нам нужно искать другое решение на международном уровне», — заметил представитель «Солидарности фермеров-единоличников» Адриан Вавжиняк.

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Стоит отметить, что Польша уже не первый раз страдает из-за дешевых товаров из Украины. Под запрет власти хотят отправить не только зерно, но и ягоды, которые также стабильно вредят фермерам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша пообещала продлить запрет на ввоз зерна с Украины.