Путин: для возвращения России в зерновую сделку нужно вернуть гуманитарную суть соглашений

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru

Запад откровенно пренебрег договоренностями, из-за чего участие России в соглашении потеряло смысл.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства озвучил условия для возвращения России к зерновой сделке.

Глава государства отметил, что это соглашение напрямую затрагивает интересы российского бизнеса, в частности тех компаний, которые производят удобрения. Эта сделка была заключена год назад и не раз продлевалась.

«Мы вновь и вновь продлевали эту сделку. И продлевая, проявляли чудеса выдержки и терпения, толерантности, рассчитывая, что наши зарубежные коллеги наконец-то начнут в полном объеме выполнять согласованные и одобренные параметры и условия», — заметил российский лидер.

Однако никто не собирался выполнять договоренности, а западные страны только и требовали что-то от России.

«Должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса, который был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима», — сказал глава государства.

Ключевым условием Путин назвал это восстановление ее изначальной гуманитарной сути.