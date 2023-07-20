Завести машину и уехать: что неожиданного могут сделать люди во время сна

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Лунатики совершают много непредсказуемых вещей во время сна. Но как это лечить?

Люди во сне могут совершать разнообразные действия, включая гуляние и необычные поступки. Однако такое поведение может стать проблемой, которая требует вмешательства. Об этом рассказал кандидат психологических наук и сомнолог Алексей Мелехин изданию aif.ru.

Во время сна человек может активно двигать ногами и руками. И даже непроизвольно ударить человека, который спит рядом с ним. Также, возможно, что такой человек может порвать постельное белье. Но это еще малая проблема.

Более серьезная ситуация — это когда во время сна человек совершает действия, которые могут ему навредить. Он может даже неосознанно травмировать себя.

Иногда человек может пойти перекусить. Но вот только не всегда люди во сне "предпочитают" обычную еду — иногда можно съесть кусок мыла.

Самая известная форма таких проблем называется лунатизмом. Больной может передвигаться по дому, в некоторых ситуациях выходить на улицу, заводить машину и даже попытаться уехать. Порой бывает и такое, что лунатик пишет ночью сообщения. А самое главное - он об этом не может вспомнить.

Невероятно широк спектр причин и проявлений этой проблемы, которая может быть, как самостоятельной, так и связанной с различными нервными расстройствами и сбоями. Поэтому важно понимать, что подобное поведение может представлять опасность для здоровья — люди получают синяки, царапины и просыпаются с ощущением болей по всему телу. В таких случаях необходимо обратиться к специалисту, поскольку самостоятельно справиться с этой проблемой вряд ли удастся.

Как это лечить?

Сомнолог проведет исследование, чтобы определить, как такое поведение влияет на сон и как оно отражается на психическом и физическом состоянии человека. Он также выяснит, в какие моменты жизни — это поведение проявляется и какую роль оно играет в психологическом аспекте.

После диагностики можно перейти к комплексному подходу для решения данной проблемы. Когнитивно-поведенческая терапия нарушений сна, проводимая в соответствии с определенным протоколом, и поведенческая терапия, основанная на контроле стимулов, могут стать эффективными методами лечения. При необходимости может быть предложена соответствующая медикаментозная терапия.

Важно помнить, что каждый случай требует индивидуального подхода и консультации специалиста. Разработка плана лечения должна основываться на особенностях каждого конкретного случая. Только так можно достичь улучшения качества сна и повысить общее благополучие человека.

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